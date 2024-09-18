Москва, 18 сентября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом 18 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Скопление живой силы украинской армии в лесополосе средствами воздушной разведки обнаружило одно из подразделений группировки российских войск «Север».

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по противнику. В ходе совершения сбросов боеприпасов с боевых дронов обнаруженные цели были уничтожены», ― уточнили в оборонном ведомстве.

Уничтожение личного состава ВСУ в режиме реального времени подтвердили средствами объективного контроля.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны на 18 сентября, совокупные потери Вооружённых сил Украины на курском направлении превысили 14,6 тыс. бойцов. Также украинская армия потеряла 121 танк, 50 боевых машин пехоты, 92 бронетранспортёра, 758 боевых бронированных машин, 107 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок РСЗО.

Только за прошедшие сутки украинские формирования потеряли в приграничных районах Курской области более 400 бойцов и 23 единицы бронетехники, в том числе два танка, из них один танк «Леопард», пять боевых машин пехоты.

Российские лётчики нанесли удар по 20 бригадам украинских вооружённых формирований в Курской и Сумской областях. Подразделения группировки войск ВС РФ «Север» продолжили наступление, в ходе которого нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Любимовки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга и Плехово.

Кроме того, российские бойцы за сутки отразили четыре попытки наступления ВСУ на границе Курской области, у сёл Весёлое и Медвежье. Противник потерял до 70 человек и больше 10 единиц техники.