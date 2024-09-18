Москва, 18 сентября, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Российские войска на курском направлении нанесли удары по подразделениям и технике семи украинских бригад. Об этом 18 сентября на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям <…> ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово», ― доложил военный.

Под огонь российских сил попали подразделения 22-й, 4-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-й бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны.

Также бойцы Вооружённых сил России при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десяти украинских бригад в районах Гуево, Дарьино, Куриловки, Кругленького, Любимовки, Мирного, Мартыновки, Малой Локни, Николо-Дарьино, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Орловки, Плехово, Русского Поречного, Сердликово, Толстого Луга и Южного.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны на 18 сентября, совокупные потери Вооружённых сил Украины на курском направлении превысили 14,6 тыс. бойцов. Также украинская армия потеряла 121 танк, 50 боевых машин пехоты, 92 бронетранспортёра, 758 боевых бронированных машин, 107 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Только за прошедшие сутки украинские формирования потеряли в приграничных районах Курской области более 400 бойцов и 23 единицы бронетехники, в том числе два танка, из них один танк «Леопард», пять боевых машин пехоты. Российские лётчики нанесли удар по 20 бригадам украинских вооружённых формирований в Курской и Сумской областях.