Курск, 18 сентября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Совокупные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 14,6 тыс. бойцов. Об этом 18 сентября сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 600 военнослужащих, 121 танк, 50 боевых машин пехоты, 92 бронетранспортера, 758 боевых бронированных машин», — заявили в ведомстве.

Также российские военные уничтожили 107 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, из которых семь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины.

Украинская армия потеряла 26 станций РЭБ, семь радарных систем контрбатарейной борьбы, две радарные системы ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них восемь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября российская авиация нанесла удары по 20 бригадам ВСУ в Сумской и Курской областях. Были отражены четыре попытки украинских бойцов прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье.

За неделю ВС России уничтожили две понтонные переправы украинских формирований, наведённые ими в приграничных районах Курской области. Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов добавил, что противник продолжает безуспешно попытки удержать позиции в курском приграничье, в то время как армия России продвигается каждый день.