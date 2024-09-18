ВСУ потеряли более 14,6 тыс. военных с начала боёв на курском направлении
Курск, 18 сентября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Совокупные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 14,6 тыс. бойцов. Об этом 18 сентября сообщили в Министерстве обороны России.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 600 военнослужащих, 121 танк, 50 боевых машин пехоты, 92 бронетранспортера, 758 боевых бронированных машин», — заявили в ведомстве.
Также российские военные уничтожили 107 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, из которых семь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины.
Украинская армия потеряла 26 станций РЭБ, семь радарных систем контрбатарейной борьбы, две радарные системы ПВО, 14 единиц инженерной техники, из них восемь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.
Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября российская авиация нанесла удары по 20 бригадам ВСУ в Сумской и Курской областях. Были отражены четыре попытки украинских бойцов прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье.
За неделю ВС России уничтожили две понтонные переправы украинских формирований, наведённые ими в приграничных районах Курской области. Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов добавил, что противник продолжает безуспешно попытки удержать позиции в курском приграничье, в то время как армия России продвигается каждый день.