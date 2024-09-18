Москва, 18 сентября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинские формирования потеряли в приграничных районах Курской области более 400 бойцов. Об этом в среду, 18 сентября, сообщило Министерство обороны РФ.

ИА Регнум ВСУ

«За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе два танка, из них один танк «Леопард», пять боевых машин пехоты, в том числе две БМП CV-90, бронетранспортёр и 15 боевых бронированных машин», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что украинские боевики также за это время лишились четырёх артиллерийских орудий, двух миномётов и 12 автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 сентября замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что российские военные за неделю уничтожили две понтонные переправы украинских боевиков в курском приграничье. Он уточнил, что из-за этого противник потерял свои переправы через реку на этом участке линии фронта.

Ранее в этот же день морпехи 810-й бригады Черноморского флота, действующие в составе группировки войск «Север» армии России, устроили засаду и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в курском приграничье. Одного из диверсантов удалось взять в плен.

Командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид 18 сентября рассказал, что российские военные разбили под Суджей ряд бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), боевиков сил специальных операций (ССО) и отряд американской ЧВК Forward.