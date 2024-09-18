Курск, 18 сентября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Российские лётчики нанесли удар по 20 бригадам украинских вооружённых формирований в Курской и Сумской областях, сообщили 18 сентября в Министерстве обороны России.

РИА Новости

В Курской области российские военные нанесли удары по 22-й, 41-й и 115-й механизированной бригаде ВСУ, 17-й танковой, а также по 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам и 1004-й бригаде охраны. Кроме того, удары были нанесены по 112-й и 129-й бригадам территориальной обороны. Российская авиация и артиллерия в Курской области ударила по украинским формированиям в районах посёлков Мирный, Южный и Новый Путь и сёл Гуево, Дарьино, Куриловка, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Сердликово и Толстый Луг.

В Сумской области российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, 82-й десантно-штурмовой бригад, 1-й бригады нацгвардии. Также удары российские военные нанесли по 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригадам территориальной обороны в районах Глухлова и Сум, посёлков Шалыгино и Хотень, сёл Беловоды, Кондратовка, Катериновка, Малушино, Могрица, Мазевка, Новоивановка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Степное и Юнаковка.

Украинские вооружённые формирования напали на Курскую область 6 августа, пытаясь прорваться вглубь территории. Российские военные остановили ВСУ в приграничье. В настоящее время идёт вытеснение украинских формирований за пределы границы.

Потери ВСУ за сутки составили на курском направлении более 400 военных и 23 единицы бронетехники, включая два танка, в том числе один немецкий Leopard. Всего с начала нападения на Курскую область украинская армия потеряла более 14,6 тыс. военных, а также 21 танк, 50 БМП, 92 БТР, 758 боевых бронемашин.

На этом направлении российские военные за сутки отразили четыре попытки наступления украинских войск у сёл Медвежье и Весёлое. ВСУ при этом потеряли до 70 человек и больше 10 единиц техники.