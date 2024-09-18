Курск, 18 сентября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Российские бойцы за сутки отразили четыре попытки наступления ВСУ на границе Курской области у сёл Весёлое и Медвежье, противник потерял до 70 человек и больше десяти единиц техники, сообщило Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Украинские военные предприняли попытку вернуть себе ранее потерянные рубежи, однако она обернулась полной неудачей. В результате противник потерял до 70 бойцов, а также два танка, среди которых был один немецкий Leopard, две шведские боевые машины CV-90 и восемь бронированных машин.

Известно, что 11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области, освободив более десяти населённых пунктов. Операция по уничтожению формирований ВСУ в регионе пока продолжается.

Как передавало ИА Регнум, украинские подразделения атакуют Курскую область с 6 августа. Российские бойцы остановили их в приграничных районах, сорвав планы прорыва вглубь территории РФ. По данным Министерства обороны на 18 сентября, общие потери ВСУ на этом направлении превысили 14,6 тыс. военных.

15 сентября российские войска отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курскую область на новых направлениях. Потери противника составили до 60 военных, три танка и шесть единиц другой бронированной техники.