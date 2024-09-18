Санкт-Петербург, 18 сентября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Европейский союз выбирает на высокие должности непрофессиональных людей. Об этом свидетельствует скорое назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявила 18 сентября на полях IV Евразийского женского форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС Кая Каллас

Дипломат отметила, что на лидерские позиции всегда выбирали лучших кандидатов, однако сейчас Запад делает всё наоборот, назначая людей «с изъянами».

«Такое впечатление, что Запад теперь выбирает людей, либо очевидно не соответствующих профессиональным требованиям, либо людей аморальных», ― подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова указала на то, что Запад словно ищет худших, а не лучших ― непрофессионалов либо выживших из ума.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января издание Politico написало, что Каллас может занять пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в новом составе Европейской комиссии. За два месяца до этого Каллас заявила, что готова занять пост генсека НАТО.

В марте источник Politico сообщил, что в Евросоюзе не хотят видеть премьер-министра Эстонии на посту главы европейской дипломатии из-за её негативного отношения к России.

28 июня стало известно, по итогам голосования в Евросовете принято решение назначить Каллас главой европейской дипломатии вместо Жозепа Борреля. Урсула фон дер Ляйен сохранила пост председателя Еврокомиссии. Экс-премьера Португалии Антониу Кошту избрали главой Евросовета, он сменит Шарля Мишеля.

Захарова спрогнозировала, что Каллас в случае прихода на место Борреля продолжит курс на конфронтацию с Россией, но повысит накал тенденций, заложенных предшественником. Именно при Борреле началось тотальное обрушение дипломатии в Евросоюзе, добавила дипломат.

Политолог, гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с ИА Регнум заявил, что новое руководство ЕС продолжит проводить русофобскую политику в интересах глобалистских структур.