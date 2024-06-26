Санкт-Петербург, 26 июня, 2024, 16:23 — ИА Регнум. В случае назначения на пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности премьер-министр Эстонии Кая Каллас продолжит нынешний курс на конфронтацию с Россией, при этом «градус маразма будет повышен». Об этом 26 июня заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на полях XII Петербургского международного юридического форума.

URS FLUEELER/POOL/EPA/ТАСС Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

По словам Захаровой, именно при нынешнем главе евродипломатии Жозепе Борреле стало заметно тотальное обрушение дипломатии в ЕС как профессии, навыка и сферы деятельности.

«Я думаю, что именно эта тенденция [в случае назначения на пост главы дипломатии ЕС Каллас] будет продолжена. Вот то, что градус маразма будет повышен, даже сомнений нет, но тенденция была заложена Боррелем», — сказала она.

Официальный представитель МИД добавила, что нынешний глава евродипломатии войдёт в историю как использовавший риторику «абсолютного агрессора» человек, называвший себя дипломатом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 июня стало известно, что лидеры стран ЕС решили выдвинуть Каллас на пост главы европейской дипломатии. Действующего верховного представителя сообщества по иностранным делам и политике безопасности после выборов в Европарламент переназначают или же назначают на этот пост другого политика.

В начале июня издание Politico написало, что в ЕС обсуждают возможные кандидатуры на место Борреля. В числе претендентов на этот пост, помимо Каллас, называли премьер-министра Бельгии Александра де Кроо, экс-премьера Бельгии Софи Вельмес, главу МИД Люксембурга Ксавье Беттеля, главу МИД Польши Радека Сикорского и экс-премьера Ирландии Мишеля Мартина.

Премьер-министр Эстонии 12 июня пригрозила заставить Россию «заплатить» за якобы причинённый Украине ущерб. Она также призвала союзников киевского режима направить замороженные российское активы на оказание военной помощи украинским войскам.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что любые попытки конфискации Западом замороженных российских активов окажутся воровством, которое не останется безнаказанным. Глава государства отметил, что такое развитие событий только приблизит разрушение создаваемой много лет западными странами системы, обеспечивающей им процветание.