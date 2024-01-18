Брюссель, 18 января, 2024, 16:21 — ИА Регнум. В новом составе Еврокомиссии пост верховного представителя ЕС по иностранным делам может занять премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает 18 января Politico со ссылкой на осведомлённые источники.

EPA/ТАСС Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

По этим данным, решающим фактором при возможном назначении Каллас может стать географический: сейчас руководители стран северо-восточной Европы недовольны тем, что их представителей нет на ведущих постах в ЕС, отметили авторы.

«Имя Каллас всё чаще упоминается в кулуарных беседах и за чашечкой кофе, во многом благодаря <…> географии», — отметили авторы материала.

По информации издания, действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сохранит свой пост после перевыборов комиссии в 2024 году. Предполагается также, что Роберта Метсола останется спикером Европарламента, а пост президента Европейского совета займёт премьер-министр Дании Метте Фредриксен. Источники издания отметили на значительное количество женщин в вероятном новом составе Еврокомиссии, назвав это значимым и положительным фактором.

Как сообщало ИА Регнум, ранее высказывались предположения, что Каллас может занять пост генсека НАТО. В ноябре 2023 года Каллас подтвердила, что хотела бы занять эту должность. Одним из её возможных конкурентов, по данным западных СМИ, является бывший премьер-министр Латвии, ныне — министр иностранных дел этой страны Кришьянис Кариньш.

Шансы обоих этих политиков на высший пост в НАТО призрачны, поскольку в период нынешнего геополитического обострения США, которым принадлежит «контрольный пакет» в НАТО, не могут себе позволить, чтобы альянс возглавил кто-то из «боевых прибалтийских карликов», отмечал обозреватель ИА Регнум Виктор Лавриненко. Эпоха требует особой осмотрительности и не приемлет фанатичной экзальтации, свойственной политикам стран Прибалтики, подчёркивал эксперт.