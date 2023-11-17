Таллин, 18 ноября, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Признание в готовности занять пост генерального секретаря НАТО сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас 17 ноября в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Кая Каллас

«Мне часто задают этот вопрос, и на этот раз журналист спросил, хотели бы вы, чтобы рассмотрели (её кандидатуру на пост генсека НАТО. — ИА Регнум), что же, кто бы не хотел… Предложат ли мне такую работу? Маловероятно. Но хотела бы я, чтобы меня рассмотрели? Да», — так ответила Каллас на вопрос журналиста, хотела ли бы она быть следующим генсеком военного альянса после ухода Йенса Столтенберга, занимающего этот пост в настоящий момент.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на мероприятии Politico Defense премьера Эстонии Каллас спросили, хотела бы она, чтобы ее кандидатуру рассматривали в качестве претендента на должность генсека НАТО. Утверждалось, что Каллас ответила согласием.

В свою очередь, Столтенберг 4 июля подтвердил, что останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года, так как его мандат истекает 30 сентября 2024 года. Решение формально утвердили на саммите в Вильнюсе 11–12 июля. По данным ряда СМИ, причиной такого решения стали трудности с определением кандидата на смену Столтенбергу.

Как пояснил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, для России не имеет значения, кто сменит Столтенберга на посту генсека НАТО, поскольку этот чиновник лишь выражает согласованную позицию Североатлантического альянса.