Москва, 28 июня, 2024, 18:44 — ИА Регнум. В Брюсселе решили продолжить ту же политику, что и в последние пять лет. Такое мнение 28 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя согласование кандидатов на высшие посты в евроинституты.

Geert Vanden Wijngaert/AP/TASS Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас

По итогам голосования в Евросовете Урсула фон дер Ляйен сохранила пост председателя Еврокомиссии, премьер-министр Эстонии Кая Каллас в скором времени станет верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, экс-премьер Португалии Антониу Кошта стал руководителем Евросовета.

«Переназначение Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии можно считать своеобразным поражением главы Евросовета Шарля Мишеля, который ранее выступал против её кандидатуры. Некоторые страны также были против её назначения. Однако в Брюсселе решили продолжить прежнюю политику Евросоюза. Об этом свидетельствует и назначение руководителем Евросовета Антониу Кошты, который полностью управляем. Также в ЕС продолжится русофобская политика, о чём говорит назначение премьера Эстонии Каи Каллас главой дипломатии ЕС», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что Урсула фон дер Ляйен связана с системным глобалистским миром. К тому же её и Антониу Кошту подозревали в причастности к коррупционным скандалам. Например, Кошту обвиняли во взяточничестве, а Урсулу фон дер Ляйен — в покровительстве фармацевтическим компаниям во время пандемии коронавируса. Их политика будет проводиться в интересах глобалистских структур, добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перспективы отношений Москвы и Брюсселя нельзя назвать позитивными. Он подчеркнул, что Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас не являются сторонниками нормализации отношений с Россией. Представитель Кремля отметил, что Каллас до сих пор не демонстрировала дипломатических наклонностей и хорошо известна своими абсолютно непримиримыми и иногда даже оголтело русофобскими заявлениями.

Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, в случае назначения премьер-министра Эстонии на этот пост, Каллас продолжит нынешний курс на конфронтацию с Россией, при этом «градус маразма будет повышен». Дипломат добавила, что именно при нынешнем главе евродипломатии Жозепе Борреле стало заметно тотальное обрушение дипломатии в ЕС как профессии, навыка и сферы деятельности.

Лидеры стран ЕС 27 июня призвали ввести новый режим антироссийских санкций. В качестве повода для такого шага авторы идеи назвали «дестабилизирующие действия за рубежом», за которыми якобы стоит РФ.