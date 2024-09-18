Варшава, 18 сентября, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Украинского боксёра Александра Усика задержали в Польше из-за подозрений авиакомпании по поводу его состояния и состояния его тренера Сергея Лапина. Об этом сообщил телеканал ESPN.

Global Look Press/IMAGO/MICHAL CHWIEDUK Александр Усик

Сотрудник авиакомпании во время прохождения чемпионом мира по боксу контроля на рейс в Валенсию решил, что Усик и его наставник не в состоянии лететь. Что именно не понравилось работнику кампании, не уточняется.

Сам Усик заявил, что с ним и наставником всё в порядке. Он пояснил, что истощён после изматывающей 14-часовой поездки из Киева.

Ранее портал Onet со ссылкой на промоутера Анджея Василевского сообщил, что задержание Усика в аэропорту польского Кракова произошло из-за его протеста против недопуска спутника на рейс. По его словам, службы по непонятным причинам не захотели пускать на борт товарища Усика. Боксёр якобы заявил, что сам не полетит и что он против задержания наставника.

Как сообщало ИА Регнум, Усика задержали в аэропорту Кракова вечером 17 сентября. О причинах и подробностях произошедшего не сообщалось.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил украинскому генконсулу в Кракове выразить Польше протест в связи с задержанием боксёра. Также глава украинского внешнеполитического ведомства обратился к польскому коллеге с требованием разрешить ситуацию.

Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что спортсмена уже отпустили. По его словам, он лично разговаривал с Усиком по телефону во время задержания и возмущён произошедшим.

Усик 19 мая победил британского боксёра Тайсона Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе, завоевав пояс чемпиона по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). Боксёр стал первым в XXI веке чемпионом в супертяжёлом весе, объединяющим пояса WBA, WBO, IBF и WBC.