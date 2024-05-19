Эр-Рияд, 19 мая, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Украинский боксёр Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). Об этом 19 мая сообщил официальный сайт организации.

Andriy Makukha Александр усик

Поединок, прошедший в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), продлился все 12 трёхминутных раундов. В конце девятого раунда Александру Усику удалось отправить своего соперника в нокдаун, но Тайсон Фьюри избежал досрочного поражения.

По результатам каждого раунда спортсмены набрали примерно одинаковое количество очков. Судьи, разойдясь во мнении, определили украинского боксёра победителем схватки за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Это поражение стало для Фьюри первым в карьере.

Таким образом, Усик стал первым в XXI веке обладателем титула абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе, объединяющим пояса WBA, WBO, IBF и WBC. Однако этот титул украинский спортсмен будет удерживать только до 1 июня, когда состоится бой за звание чемпиона IBF между британским боксёром Даниэлем Дюбуа и хорватом Филипом Хрговичем.

Как передавало ИА Регнум, бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком изначально должен был состояться 23 декабря 2023 года, но переносился несколько раз. Изначально поединок перенесли 17 февраля, но промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен после победы британца над французским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну заявил, что спортсмен не сможет подготовиться к назначенной дате. Позднее дату боя перенесли в очередной раз из-за того, что британский боксёр получил рассечение брови во время спарринга.