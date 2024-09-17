Краков, Польша, 18 сентября, 2024, 00:12 — ИА Регнум. В Польше в аэропорту Кракова задержали украинского боксёра, абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Александра Усика. Об этом 17 сентября сообщил депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк.

Andriy Makukha (Amakuha) Александр Усик

«Всё в порядке, скоро его должны отпустить», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам депутата, обстоятельства инцидента выясняются. О причинах задержания Александра Усика не сообщается.

Жена боксёра Екатерина Усик в социальных сетях сообщила, что спортсмен озвучит и прояснит подробности позднее.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая Александр Усик победил британского боксёра Тайсона Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе, завоевав пояс чемпиона по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). Боксёр стал первым в XXI веке чемпионом в супертяжёлом весе, объединяющим пояса WBA, WBO, IBF и WBC.

26 июня украинский боксёр сообщил, что отказался от чемпионского титула по версии Международной боксёрской федерации (IBF). По его словам, он принял такое решение, чтобы создать возможность чемпионского боя за это звание между британскими боксёрами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа, поединок между которыми состоится 21 сентября.