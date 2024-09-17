Киев, 18 сентября, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил украинскому генконсулу в Кракове выразить Польше протест в связи с задержанием боксёра Александра Усика. Об этом 17 сентября сообщил официальный представитель МИД Георгий Тихий.

Andriy Makukha Александр усик

«По поручению министра Андрея Сибиги генконсул Украины в Кракове уже выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств… Министр поручил генконсулу выразить протест», — приводит его слова украинское издание «Страна. ua».

По словам Тихого, глава украинского внешнеполитического ведомства также обратился к польскому коллеге с требованием разрешить ситуацию.

Как передавало ИА Регнум, во вторник вечером украинского боксёра, абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Александра Усика задержали в аэропорту Кракова. О причинах и подробностях произошедшего не сообщалось. Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что спортсмена уже отпустили.