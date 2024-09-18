Вашингтон, 18 сентября, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Глава минобороны Израиля Йоав Галант позвонил шефу Пентагона Ллойду Остину перед началом массовых взрывов пейджеров в Ливане. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил американский портал Axios со ссылкой на чиновника США.

EPA/MICHAEL REYNOLDS/ТАСС Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант EPA

«За несколько минут до того, как по всему Ливану начали разрываться пейджеры, Галант позвонил министру обороны США Ллойду Остину», — говорится в публикации.

Отмечается, что глава минобороны Израиля рассказал своему американскому коллеге о том, что Тель-Авив в скором времени проведёт операцию на территории Ливана, однако не стал уточнять какие-либо её подробности.

По словам американского чиновника, таким образом Галант попытался избежать ситуации, при которой США останутся в полном неведении о ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября американская газета The New York Times написала, что за массовыми взрывами пейджеров в Ливане стоит Израиль. По словам чиновников США, израильская сторона поместила взрывчатое вещество в партии пейджеров, которые ливанское движение «Хезболла» купило у тайваньской компании Gold Apollo.

Вечером 17 сентября в Ливане произошла массовая детонация пейджеров. По данным минздрава республики, в результате взрывов устройств связи погибли 11 человек, включая восьмилетнего ребёнка, ещё свыше 4 тыс. жителей пострадали.

Из-за детонации личного пейджера также пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Его отправили в больницу с лёгкими ранениями, ещё два сотрудника иранского посольства в Бейруте получили травмы.

«Хезболла», комментируя массовую детонацию пейджеров в Ливане, пообещала Израилю жёсткий ответ за бойню в отношении народа Ливана. Министр информации Ливана Заяд Макари возложил ответственность за эти взрывы на Израиль.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани 18 сентября назвал подрывы пейджеров в Ливане массовым убийством и терактом. Позднее Организация Объединённых Наций заявила о крайне обеспокоенности взрывами устройств связи в Ливане, в результате которых пострадали гражданские лица.