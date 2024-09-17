Тегеран, 18 сентября, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Подрывы пейджеров в Ливане назвал массовым убийством и терактом официальный представитель МИД Ирана Насер Канани. Об этом иранский дипломат написал в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Этот масштабный террористический акт, который на самом деле является своего рода массовым убийством, еще раз ясно доказывает, что израильский режим, помимо военных преступлений и геноцида палестинского народа, подвергает серьезной угрозе мир и безопасность на региональном и международном уровне», — указал в заявлении Канани.

Представитель МИД Ирана обратился к международному сообществу с призывом срочно принять меры и остановить безнаказанные преступления израильских властей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что количество пострадавших в результате массового подрыва пейджеров на территории Ливана превысило четыре тысячи человек, число погибших возросло до 11 человек.

17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. По данным минздрава республики, от детонаций погибли восемь человек, в том числе восьмилетний ребёнок, пострадали 2,8 тыс. жителей, из которых 200 находятся в тяжёлом состоянии. При взрыве личного пейджера пострадал в том числе посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Его с лёгкими ранениями отправили в больницу. Также получили травмы два сотрудника иранского посольства в Бейруте.

Позднее министр информации Ливана Заяд Макари заявил, что ответственность за массовые взрывы пейджеров лежит на Израиле, а первичные данные расследования подтверждают причастность Тель-Авива к произошедшему.

В США портал Axios со ссылкой на источники указал, что операцию по детонации пейджеров в Ливане согласовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с членами кабмина.