МИД Ирана назвал подрыв пейджеров в Ливане массовым убийством и терактом
Тегеран, 18 сентября, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Подрывы пейджеров в Ливане назвал массовым убийством и терактом официальный представитель МИД Ирана Насер Канани. Об этом иранский дипломат написал в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.
«Этот масштабный террористический акт, который на самом деле является своего рода массовым убийством, еще раз ясно доказывает, что израильский режим, помимо военных преступлений и геноцида палестинского народа, подвергает серьезной угрозе мир и безопасность на региональном и международном уровне», — указал в заявлении Канани.
Представитель МИД Ирана обратился к международному сообществу с призывом срочно принять меры и остановить безнаказанные преступления израильских властей.
Ранее ИА Регнум сообщало, что количество пострадавших в результате массового подрыва пейджеров на территории Ливана превысило четыре тысячи человек, число погибших возросло до 11 человек.
17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. По данным минздрава республики, от детонаций погибли восемь человек, в том числе восьмилетний ребёнок, пострадали 2,8 тыс. жителей, из которых 200 находятся в тяжёлом состоянии. При взрыве личного пейджера пострадал в том числе посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Его с лёгкими ранениями отправили в больницу. Также получили травмы два сотрудника иранского посольства в Бейруте.
Позднее министр информации Ливана Заяд Макари заявил, что ответственность за массовые взрывы пейджеров лежит на Израиле, а первичные данные расследования подтверждают причастность Тель-Авива к произошедшему.
В США портал Axios со ссылкой на источники указал, что операцию по детонации пейджеров в Ливане согласовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с членами кабмина.