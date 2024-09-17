Бейрут, 17 сентября, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате массового подрыва пейджеров на территории Ливана превысило четыре тысячи человек, число погибших возросло до 11 человек. Об этом 17 сентября сообщил министр здравоохранения Ливана Фирас Объяд в эфире телеканала Al Jadeed.

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«Число жертв возросло до 11, раненых — превысило 4 тысячи, тяжело раненых — 400 человек», — уточнил Объяд.

В предыдущем заявлении глава минздрава Ливана сообщал о более 2,8 тыс. пострадавших, в результате массовой детонации пейджеров, из которых более 200 человек находились в критическом состоянии, и восьми погибших, в том числе восьмилетней девочке. По словам Объяда, большинство пострадавших госпитализированы с травмами лица, кистей рук и живота.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. По данным минздрава республики, от детонаций погибли восемь человек, в том числе восьмилетний ребёнок, пострадали 2,8 тыс. жителей, из которых 200 находятся в тяжёлом состоянии. При взрыве личного пейджера пострадал в том числе посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Его с лёгкими ранениями отправили в больницу. Также получили травмы два сотрудника иранского посольства в Бейруте.

Позднее министр информации Ливана Заяд Макари заявил, что ответственность за массовые взрывы пейджеров лежит на Израиле, а первичные данные расследования подтверждают причастность Тель-Авива к произошедшему.

В США портал Axios со ссылкой на источники указал, что операцию по детонации пейджеров в Ливане согласовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с членами кабмина.