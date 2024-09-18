Нью-Йорк, США, 18 сентября, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций крайне обеспокоена массовой детонацией пейджеров в Ливане, в результате которой пострадали гражданские лица. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Мы хорошо видели, что происходило в Бейруте и других частях Ливана. Эти события вызывают крайнюю обеспокоенность, особенно учитывая, что всё это происходит в крайне нестабильной обстановке», — указал он в ходе брифинга.

Дюжаррик также напомнил о рисках эскалации как в Ливане, так и на Ближнем Востоке в целом. По его словам, офис ООН в ближайшее время выступит с заявлением по поводу произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. По данным министерства здравоохранения республики, в результате произошедшего погибли 11 человек, ещё более четырёх тысяч пострадали. При взрыве личного пейджера пострадал в том числе посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Министр информации Ливана Заяд Макари выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за массовые взрывы пейджеров на Израиль. По его словам, первичные данные расследования подтверждают причастность Тель-Авива.

Позднее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что к произошедшему причастен премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По информации источника, операцию по детонации пейджеров в Ливане согласовали во время одного из совещаний Нетаньяху с членами кабмина и руководителями израильских спецслужб.

Согласно одной из версий, озвученной телеканалом Sky News Arabia на основе информации собственных источников, доступ к устройствам задолго до их доставки в Ливан получили специалисты израильской разведки «Моссад», которые якобы обработали аккумуляторы веществом, взрывающимся при повышении температуры батареи.