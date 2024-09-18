Вашингтон, 18 сентября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. За операцией с массовой детонацией пейджеров в Ливане, в результате чего несколько человек погибли и многие были ранены, стоит Израиль. Об этом 17 сентября написала американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников США.

Global Look Press/Marwan Naamani/dpa

«Хотя израильские официальные лица не взяли на себя и не отрицали ответственности за взрывы, Израиль имеет долгую историю сложных диверсионных операций и операций по ликвидации противников», — говорится в публикации.

Как заявили изданию американские чиновники, израильская сторона поместила взрывчатое вещество в партии пейджеров, произведённых на Тайване и импортированных в Ливан. Ливанское движение «Хезболла» приобрело 3 тыс. этих пейджеров у тайваньской компании Gold Apollo, однако устройства переделали ещё до того, как они попали к заказчику.

По словам источников, в пейджеры установили небольшое количество взрывчатого вещества рядом с батареей, из-за чего израильская сторона была уверена, что риск причинения вреда не связанным с «Хезболлой» людям будет невысоким.

Отмечается, что ливанское движение распространяло эти пейджеры среди своих членов в Ливане, а также среди своих союзников в Иране и Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров. По данным ливанского минздрава, в результате детонаций погибли 11 человек, включая восьмилетнего ребёнка, ещё свыше 4 тыс. жителей пострадали.

В результате детонации личного пейджера также пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Дипломата отправили в медучреждение с лёгкими ранениями, ещё два сотрудника иранского посольства в Бейруте получили травмы.

Председатель правления Gold Apollo Сюй Цингуан 18 сентября заявил, что компания не производила пейджеры, которые взорвались в Ливане. По его словам, устройства связи поставила в Ливан компания-дистрибьютер, легально использующая логотип Gold Apollo.

Позднее в этот же день «Хезболла» заявила, что Израиль получит жёсткий ответ за бойню в отношении народа Ливана. Движение таким образом прокомментировало массовую детонацию пейджеров в республике.