Челябинск, 18 сентября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Заместитель директора охранного предприятия школы №68 в Челябинске задержан после нападения ученика на сверстников. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе управления СК по региону.

Андрей Попов/ТАСС Обстановка у школы в Челябинске

«Задержан заместитель директора учебного учреждения, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая причинение тяжкого вреда здоровью»), проведены обыски, произведены выемки и осмотры документов», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, телефоны и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела. Назначен ряд судебных экспертиз.

Дополнительно возбуждено уголовное дело по факту оказания частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Обвинение предъявлено замдиректора ЧОПа, он задержан.

В суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения обвиняемым.

В отношении сотрудников медицинского учреждения, где состоял на учёте напавший на одноклассников ученик, проводится доследственная проверка.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября в Челябинске один из школьников напал на учеников и учителей в школе №68. В результате пострадали четыре человека. Трёх детей 17 сентября транспортировали для дальнейшего лечения в Москву. Состояние двоих девочек медики оценивают как стабильно тяжёлое.

Совершившего нападение школьника задержали сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место происшествия после вызова персонала школы. По информации Telegram-канала «112», у ученика были проблемы с общением. Учителя не могли предположить, что этот мальчик способен на такого рода поступки.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова 17 сентября заявила, что причиной происшествия в школе №68 мог стать новый суицидальный квест. Она также указала на необходимость блокировки негативного и деструктивного контента.