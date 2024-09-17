Москва, 17 сентября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Причиной происшествия в школе №68 города Челябинска мог стать новый суицидальный квест. Об этом 17 сентября заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

РИА Новости Мария Львова-Белова

«Даже в случае с Челябинском, сейчас есть подозрение, что вот этот новый квест, который касается суицидов, что он тут замешан каким-то образом», — сказала она на пресс-конференции.

По словам Львовой-Беловой, сейчас её аппарат разбирается в этой ситуации. Она также указала на необходимость блокировки негативного и деструктивного контента.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября в Челябинске один из школьников напал на учеников и учителей в школе №68. В результате пострадали четыре человека.

Совершившего нападение школьника задержали сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место происшествия после вызова персонала школы.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности. Прокуратура региона сообщила, что проверит работу сотрудников охраны учебного заведения.

По данным Telegram-канала «112», у совершившего нападение были проблемы с общением. Уточнялось, что учителя не могли предположить, что этот мальчик способен на такого рода поступки.