Москва, 18 сентября, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Трое детей, которые пострадали в результате нападения одного из школьников на учеников и учителей в школе №68 Челябинска, перенесли транспортировку в Москву удовлетворительно. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Минздрава России.

Антон Вергун/РИА Новости

Уточняется, что борт МЧС России доставил пострадавших при ЧП в Челябинске детей в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава в сопровождении бригады Федерального центра медицины катастроф.

«Транспортировку дети перенесли удовлетворительно и получат весь комплекс необходимого лечения», — проинформировали в ведомстве.

Глава Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Дмитрий Прометной рассказал журналистам, что получивших открытые черепно-мозговые травмы и прооперированных в Челябинской детской областной больнице 13-летних девочек госпитализировали в отделения реанимации и интенсивной терапии, а также нейрохирургии.

«Сразу при поступлении детям проведён комплекс диагностических клинико-лабораторных исследований, включая компьютерную томографию. Сейчас их состояние оценивается как стабильно тяжёлое. По завершении обследований будет решён вопрос о тактике дальнейшего лечения», — сказал он.

Ещё один пострадавший в результате ЧП, 13-летний мальчик, будет проходить комплексную реабилитацию в Федеральном детском реабилитационном центре РДКБ «Кораблик», добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 сентября троих пострадавших в результате ЧП в челябинский школе детей доставили в Москву на лечение. Отмечалось, что во время полёта детей сопровождали врачи.

Утром 16 сентября в Челябинске один из школьников напал на учеников и учителей в школе №68. В результате нападения получили травмы трое учащихся — две девочки и мальчик, одна из девочек попала в реанимацию.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности по этому факту. Прокуратура региона сообщила, что проверит работу сотрудников охраны данного учебного заведения.

По информации Telegram-канала «112», у совершившего нападение ученика были проблемы с общением. Отмечалось, что учителя не могли предположить, что этот мальчик способен на такого рода поступки.