Москва, 17 сентября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Соцподдержка россиян и укрепление обороноспособности России должны оставаться приоритетом федерального бюджета России на предстоящий 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Об этом 17 сентября на совещании по экономическим вопросам с членами правительства заявил президент России Владимир Путин.

Александр Казаков/ТАСС

«Как и в предыдущие три года, в числе приоритетов государственных расходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны», ― подчеркнул российский лидер.

Также в числе приоритетов глава государства назвал интеграцию регионов Донбасса и Новороссии, технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и посёлков, повышение качества жизни россиян.

Российский лидер отметил, что со следующего года запустят новые национальные проекты, которые позволят добиться заметных позитивных изменений во всех сферах жизни, обеспечить долгосрочное поступательное развитие России.

«Для их успешной реализации нужно предусмотреть финансовые ресурсы, заложить их в федеральный бюджет в необходимом объёме», ― поручил президент.

Как сообщало ИА Регнум, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов будет внесён в Госдуму 30 сентября.

Путин на совещании по экономическим вопросам 3 мая отметил, что в бюджетной политике принципиально важно сохранить предельно реалистичные подходы. Глава государства подчеркнул, что планировать главный финансовый документ страны нужно на основе бюджетных правил.

Президент России 26 августа сообщил, что доходы бюджета за семь месяцев текущего года приблизились почти к 20 трлн рублей. Это на 36% выше, чем в прошлом году. Российский лидер назвал этот показатель хорошим.

Доходы бюджета России в январе ― мае 2024 года выросли почти в полтора раза (на 45,5%) и составили 14 289 млрд рублей. По предварительной оценке Минфина, объём расходов федерального бюджета за пять месяцев составил 15 272 млрд рублей.