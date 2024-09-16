Москва, 16 сентября, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов будет внесен в Госдуму 30 сентября, заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам председатель комитета Андрей Макаров.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Проект бюджета внесут в Госдуму, я надеюсь, 30 сентября», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутаты Госдумы от партии ЛДПР выступили с предложением увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года до 30 тыс. рублей. Соответствующий законопроект они внесли на рассмотрение Думы 27 августа.

Авторы проекта напомнили, что осенью 2024 года Госдума должна рассмотреть бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Правительство России предложит свой вариант минимального размера оплаты труда, после чего будет установлен окончательный МРОТ.