Москва, 3 мая, 2024, 13:58 — ИА Регнум. В бюджетной политике принципиально важно сохранить предельно реалистичные подходы. Об этом 3 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики», — сказал он.

Глава государства отметил, что планировать главный финансовый документ страны нужно на основе бюджетных правил.

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Как передавало ИА Регнум, на совещании по экономическим вопросам 27 апреля Путин заявил, что особое внимание следует обратить на долгосрочные тенденции, которые отражены в прогнозе социально-экономического развития до 2030 года. Он отметил, что речь идёт об основе для реализации инициатив, изложенных в послании Федеральному собранию.

Глава государства обратил внимание, что макроэкономические показатели начала 2024 года оказались выше прогнозов. За первые два месяца ВВП вырос на 6% в годовом выражении, рост промышленного производства в феврале составил 8,5%.

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля Путин подчеркнул, что руководство страны видит и прекрасно понимает имеющиеся угрозы в экономике страны. Однако власти уверены в их преодолении, ведь, несмотря на беспрецедентные вызовы, позитивные тенденции в экономике страны укрепляются. Статистика первых месяцев 2024 года свидетельствует о хороших темпах роста ВВП, добавил президент.