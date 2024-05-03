Путин отметил важность реалистичных подходов к бюджетной политике
Москва, 3 мая, 2024, 13:58 — ИА Регнум. В бюджетной политике принципиально важно сохранить предельно реалистичные подходы. Об этом 3 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики», — сказал он.
Глава государства отметил, что планировать главный финансовый документ страны нужно на основе бюджетных правил.
Как передавало ИА Регнум, на совещании по экономическим вопросам 27 апреля Путин заявил, что особое внимание следует обратить на долгосрочные тенденции, которые отражены в прогнозе социально-экономического развития до 2030 года. Он отметил, что речь идёт об основе для реализации инициатив, изложенных в послании Федеральному собранию.
Глава государства обратил внимание, что макроэкономические показатели начала 2024 года оказались выше прогнозов. За первые два месяца ВВП вырос на 6% в годовом выражении, рост промышленного производства в феврале составил 8,5%.
На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 25 апреля Путин подчеркнул, что руководство страны видит и прекрасно понимает имеющиеся угрозы в экономике страны. Однако власти уверены в их преодолении, ведь, несмотря на беспрецедентные вызовы, позитивные тенденции в экономике страны укрепляются. Статистика первых месяцев 2024 года свидетельствует о хороших темпах роста ВВП, добавил президент.