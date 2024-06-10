Москва, 10 июня, 2024, 17:06 — ИА Регнум. Доходы бюджета России в январе–мае 2024 года выросли почти в полтора раза (на 45,5%), следует из опубликованной Министерством финансов предварительной оценки исполнения федерального бюджета.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Объём доходов федерального бюджета в январе–мае 2024 года составил 14 289 млрд рублей, что на 45,5% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года», — следует из данных Минфина.

По предварительной оценке, объём расходов федерального бюджета по итогам января — мая 2024 года составил 15 272 млрд рублей.

Согласно данным Минфина, ненефтегазовые доходы бюджета составили 9338 млрд рублей и увеличились на 34,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, в январе–мае 2024 года выросли на 19,1% и превысили плановый уровень.

При этом нефтегазовые доходы составили 4951 млрд рублей, превысив на 73,5% показатели аналогичного периода предыдущего года, преимущественно из-за роста цен на российскую нефть.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин в апреле заявил, что доходы федерального бюджета за 2023 год превысили 29 трлн рублей. Исполнение расходов бюджета в 2023 году приблизилось к 100%. Как подчеркнул премьер, это лучший результат последних лет.

В январе Минфин сообщил, что объём доходов бюджета составил 29,123 трлн рублей, что на 4,7% выше, чем в 2022 году.

Президент Владимир Путин 12 февраля сообщил, что ненефтегазовые доходы России в прошлом году выросли почти на 25%. Так в четвёртом квартале 2023 года они оказались почти на полтриллиона рублей больше, чем ожидалось. А в январе 2024 года они прибавили около 85%.

По данным Минфина, нефтегазовые доходы российского бюджета в январе–апреле 2024 года выросли на 82,2%, а ненефтегазовые — на 36,8%.