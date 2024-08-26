Москва, 26 августа, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Доходы бюджета за семь месяцев текущего года приблизились почти к 20 трлн рублей. Об этом 26 августа на совещании по экономическим вопросам сообщил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

«Рост экономики, экономики заработных плат позитивно отражается на федеральном бюджете. За первые семь месяцев этого года его доходы приблизились к 20 триллионам рублей. Это на 36% выше, чем в прошлом году. Хороший показатель. Причём, что тоже важно, почти две трети бюджетных поступлений составили так называемые ненефтегазовые доходы, которые не зависят от экспорта углеводородов», — сообщил президент.

Он добавил, что подобный показатель является индикатором того, что отечественная промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг чувствуют себя уверенно.

Как передавало ИА Регнум 23 июля Путин заявил, что в российском бюджете растёт доля нефтегазовых доходов.

В июне Минфин сообщил о существенном росте доли нефтегазовых доходов в бюджете страны. По данным ведомства, за период с января по май 2024 года они составили 4951 млрд рублей, превысив на 73,5% показатели аналогичного периода предыдущего года, преимущественно из-за роста цен на российскую нефть.