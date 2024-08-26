Путин сообщил, что доходы бюджета за семь месяцев составили почти ₽20 трлн
Путин: за семь месяцев 2024 года доходы бюджета России приблизились к ₽20 трлн
Москва, 26 августа, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Доходы бюджета за семь месяцев текущего года приблизились почти к 20 трлн рублей. Об этом 26 августа на совещании по экономическим вопросам сообщил президент России Владимир Путин.
«Рост экономики, экономики заработных плат позитивно отражается на федеральном бюджете. За первые семь месяцев этого года его доходы приблизились к 20 триллионам рублей. Это на 36% выше, чем в прошлом году. Хороший показатель. Причём, что тоже важно, почти две трети бюджетных поступлений составили так называемые ненефтегазовые доходы, которые не зависят от экспорта углеводородов», — сообщил президент.
Он добавил, что подобный показатель является индикатором того, что отечественная промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг чувствуют себя уверенно.
Как передавало ИА Регнум 23 июля Путин заявил, что в российском бюджете растёт доля нефтегазовых доходов.
В июне Минфин сообщил о существенном росте доли нефтегазовых доходов в бюджете страны. По данным ведомства, за период с января по май 2024 года они составили 4951 млрд рублей, превысив на 73,5% показатели аналогичного периода предыдущего года, преимущественно из-за роста цен на российскую нефть.