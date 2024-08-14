В Совфеде ответили на просьбу ООН о доступе в Курскую область
Сенатор Джабаров назвал плохой идеей просьбу ООН о доступе в Курскую область
Москва, 14 августа, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область в настоящий момент трудно осуществима, так как правозащитникам никто не сможет обеспечить должную безопасность. Об этом 14 августа сообщил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
«Это не очень хорошая идея. Там идут бои, там идёт зачистка территорий, и безопасность этим правозащитникам сейчас обеспечить никто не может», — написал он в Telegram-канале.
Вместе с тем сенатор не исключил, что это может быть специально подготовленной акцией, чтобы, наоборот, обелить украинских военных и «налить грязь» на Вооружённые силы России.
«Мне эта идея не нравится», — заключил Джабаров.
Как передавало ИА Регнум, 13 августа официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани заявила, что у России запросили возможность посетить Курскую область для сбора сведений об обстановке в регионе, иначе сделать это будет сложно.
Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Всего за время боевых действий на курском направлении, по данным на 14 августа, противник потерял до 2300 военнослужащих, сообщили ранее в Минобороны.
ВСУ ставили задачу дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить «побольше территорий» для дальнейшего их обмена в ходе переговоров, рассказал взятый в плен боец украинской армии. От участвующих в нападении на Курскую область требовали расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, кроме того, подразделения ВСУ занимались мародёрством, отметил военный.