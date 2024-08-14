Москва, 14 августа, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область в настоящий момент трудно осуществима, так как правозащитникам никто не сможет обеспечить должную безопасность. Об этом 14 августа сообщил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Telegram/Постпредство России при ООН

«Это не очень хорошая идея. Там идут бои, там идёт зачистка территорий, и безопасность этим правозащитникам сейчас обеспечить никто не может», — написал он в Telegram-канале.

Вместе с тем сенатор не исключил, что это может быть специально подготовленной акцией, чтобы, наоборот, обелить украинских военных и «налить грязь» на Вооружённые силы России.

«Мне эта идея не нравится», — заключил Джабаров.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани заявила, что у России запросили возможность посетить Курскую область для сбора сведений об обстановке в регионе, иначе сделать это будет сложно.

Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Всего за время боевых действий на курском направлении, по данным на 14 августа, противник потерял до 2300 военнослужащих, сообщили ранее в Минобороны.

ВСУ ставили задачу дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить «побольше территорий» для дальнейшего их обмена в ходе переговоров, рассказал взятый в плен боец украинской армии. От участвующих в нападении на Курскую область требовали расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, кроме того, подразделения ВСУ занимались мародёрством, отметил военный.