Москва, 16 сентября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Приглашение Киевом представителей ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) на занятые украинскими формированиями территории Курской области является провокацией. Об этом 16 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Мы рассчитываем на то, что подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами. Это чистого рода провокация», — сказал он.

16 сентября агентство Reuters сообщило со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, что руководство киевского режима обратилось к ООН и МККК с просьбой «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области».

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) нападением на Курскую область рассчитывали остановить наступление российской армии в Донбассе, однако они не добились своей цели.

29 августа и. о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что киевский режим сполна расплатится за нападение на Курскую область. Он отметил, что в отсутствие у ВСУ резервов российские войска освобождают последние опорные пункты в Донбассе, которые Киев укреплял и удерживал с 2014 года.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Российские военные остановили противника, не позволив ему продвинуться вглубь региона. По данным на 16 сентября, потери украинской армии на этом направлении превысили 13,8 тыс. человек.