Нью-Йорк, США, 16 сентября, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Сотрудникам ООН нужно разрешение России для посещения Курской области. Об этом 16 сентября заявил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя «приглашение» от главы МИД Украины Андрея Сибиги.

Иван Шилов ИА Регнум

«Короткий ответ от нас — да, мы готовы сделать это, но нам потребуется разрешение от Российской Федерации», — сказал Дюжаррик на брифинге.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на Сибигу, что руководство киевского режима обратилось к ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области».

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные «приглашения» являются провокацией. По его словам, в Кремле рассчитывают на то, что такие заявления не будут восприниматься адресатами.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Российские военные остановили противника, не позволив ему продвинуться вглубь региона. По данным на 16 сентября, потери украинской армии на этом направлении превысили 13,8 тыс. человек.