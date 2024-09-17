* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 17 сентября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Решение компании Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокировать в своих приложениях ресурсы телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» дискредитирует работу организации. Об этом 17 сентября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Это откровенная дискредитация Meta. То есть Meta этими действиями дискредитирует себя, и, конечно, подобные избирательные действия в отношении российских СМИ являются недопустимыми, поэтому мы чрезвычайно негативно к этому относимся», — сказал Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что блокировка российских СМИ осложняет перспективы нормализации отношений с компанией.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября телеканал NBC News сообщил о решении Meta заблокировать в своих приложениях ресурсы телеканала RT, медиагруппы «Россия сегодня», а также относящихся к ним структур. Причиной компания указала санкции, введенные властями США против указанных СМИ.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о разработке Москвой ответных мер на введённые Вашингтоном рестрикции в отношении RT и других российских СМИ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что власти США своими действиями по подавлению любого инакомыслия «перещеголяли» книги британского писателя Джорджа Оруэлла о тоталитарном государстве.

В начале сентября США ввели санкции против «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik, а также RT и главного редактора этого телеканала Маргариты Симоньян. Американские власти уточнили, что внесут указанные СМИ в список иностранных миссий и будут предпринимать шаги по введению визовых ограничений.

13 сентября американские власти ввели новые санкции против «Россия сегодня» и её руководителя Дмитрия Киселёва. В соответствии с этим решением было выпущено предписание завершить финансовые операции с медиагруппой.