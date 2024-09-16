Москва, 16 сентября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Москва не оставит без ответа новые санкции Вашингтона против российских СМИ, заявила 16 сентября официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Российская исполнительная власть реагирует, все политические оценки даны. Что касается ответных мер, они будут разработаны»,— сказала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, 4 сентября США ввели санкции против телеканала RT и его главреда Маргариты Симоньян. Также санкции были введены в отношении «РИА Новости», Sputnik и медиагруппы «Россия сегодня». Основанием для ввода санкций стало якобы вмешательство в президентские выборы в США.

Кроме того, американский минюст обвинил двух сотрудников RT в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иноагентов.

Комментируя введение новых санкций против российских СМИ, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти пытаются переложить на Москву ответственность за собственные ошибки, допущенные в ходе электоральной борьбы.