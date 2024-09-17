Meta* заблокирует в своих приложениях RT и «Россию сегодня», сообщили СМИ
NBC: Meta из-за санкций заблокирует в своих приложениях RT и «Россию сегодня»
Вашингтон, 17 сентября, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Компания Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) заблокирует в своих приложениях ресурсы телеканала RT, медиагруппы «Россия сегодня», а также относящихся к ним структур, говорится в заявлении транснациональной компании.
Содержание документа привёл 16 сентября телеканал NBC News. Отмечается, что такое решение связано с санкциями, введенными властями США против указанных организаций.
В Meta также утверждают, что провели «тщательный анализ», прежде чем пошли на такой шаг.
Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября США ввели санкции против «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik, а также RT и главного редактора этого телеканала Маргариты Симоньян. Американские власти уточнили, что внесут указанные СМИ в список иностранных миссий и будут предпринимать шаги по введению визовых ограничений.
13 сентября американские власти ввели новые санкции против «Россия сегодня» и её руководителя Дмитрия Киселёва. В соответствии с этим решением было выпущено предписание завершить финансовые операции с медиагруппой.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла новые американские санкции против российских СМИ, в частности, телеканала RT. Она отметила, что в США уже должна была появиться новая профессия — специалист по введённым против России санкциям.
15 сентября Мария Захарова написала, что власти США не понимают, почему коллектив телеканала RT смеётся над решениями Вашингтона, объявившего о новых санкциях.