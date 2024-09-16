Москва, 16 сентября, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Власти США своими действиями по подавлению любого инакомыслия «перещеголяли» книги британского писателя Джорджа Оруэлла о тоталитарном государстве. Об этом 16 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты.

Petrov Sergey/Global Look Press

«У Джорджа Оруэлла было очень богатое воображение и историческое предвидение. Но, конечно, и он даже представить не мог, как будет выглядеть тоталитарное государство», — заявил он в ответ на просьбу прокомментировать преследование и санкции против российских СМИ со стороны США.

Глава МИД РФ отметил, что британский писатель в своих произведениях описал контуры тоталитарного государства, однако не сумел проникнуть в глубину того тоталитаризма, наблюдаемого сегодня в виде «порядка, основанного на правилах».

«Его (Оруэлла — Прим. ред.) перещеголяли нынешние руководители в Вашингтоне, которые просто подавляют любое инакомыслие», — уточнил Лавров.

По словам министра, действия американских властей являются тоталитаризмом в чистом виде, на фоне чего политика маккартизма в США в ХХ веке, сопровождавшаяся обострением антикоммунистических настроений, кажется детской игрой.

«Надеюсь, что всё это понятно независимым наблюдателям, которые внимательно смотрят за происходящим в мире и за тем, как Соединённые Штаты вместе со своими сателлитами делают всё возможное и невозможное, чтобы остановить объективный процесс формирования многополярного, справедливого и демократичного мироустройства», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября власти США ввели санкции против телеканала RT и его главреда Маргариты Симоньян. Санкционные меры также были введены против «РИА Новости», Sputnik и медиагруппы «Россия сегодня». Основанием для принятия такого решения в Вашингтоне назвали якобы вмешательство в американские президентские выборы. Помимо этого, минюст США обвинил двух сотрудников RT в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иноагентов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 сентября заявил, что в кампании США против RT используются недопустимые в отношении СМИ нападки и она граничит с безумием. Представитель Кремля уточнил, что такие действия Вашингтона говорят о готовности пойти на любые меры в попытках подавления России и альтернативных точек зрения.