Астана, 16 сентября, 2024, 21:45 — ИА Регнум. При урегулировании конфликта на Украине необходимо учитывать тот фактор, что Россию невозможно победить в военном отношении, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане.

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«Дальнейшая эскалация войны приведёт к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлечённых в российско-украинский конфликт», — процитировала казахстанского лидера пресс-служба главы государства.

Токаев также отметил, что был упущен хороший шанс на достижение перемирия, когда киевский режим отказался подписывать Стамбульское соглашение. При этом он считает, что ещё возможно достичь мира.

Глава Казахстана призвал внимательно изучить все мирные инициативы, которые выдвигают разные государства. По его мнению, сначала нужно добиться перемирия, а потом начать обсуждать территориальные вопросы. Он отдельно отметил мирный план Китая и Бразилии.

«С Россией Казахстан имеет самую протяжённую делимитированную сухопутную границу в мире, между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнёрства и союзничества», — подчеркнул Токаев.

Как передавало ИА Регнум, Китай и Бразилия, выдвинув в мае совместный план по урегулированию конфликта на Украине, заявили, что только с помощью диалога можно урегулировать конфликт. Они также призвали провести международную конференцию по этому вопросу с участием всех сторон и рассмотрением всех мирных планов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 11 сентября назвал деструктивным план Китая и Бразилии. Он также обвинил эти страны в предварительном согласовании инициативы с Россией.

В мае президент Болгарии Румен Радев назвал невозможной победу над Россией. Он назвал очевидным исход военных действий на Украине и подчеркнул, что поставки Западом оружия киевскому режиму не помогут. Глава государства также указал на угрозу исчезновения украинского народа, если конфликт не получится вскоре остановить.

21 июля Зеленский заявил, что готов к обсуждать мирный план с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя сам ранее подписал указ о запрете переговоров с российским лидером. Он также сообщил, что надеется вернуть под контроль Киева территории, которые вошли в состав РФ.

Путин при этом назвал Зеленского нелегитимным, комментируя окончание его президентского срока. Российский лидер также обвинил главу киевского режима в узурпации власти на Украине.

В августе после вторжения ВСУ в приграничные районы Курской области Путин заявил, что теперь о переговорах не может быть и речи. Не о чем договариваться с теми, что наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре и объектам ядерной энергетики, подчеркнул он.