Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 17:46 — ИА Регнум. В связи с тем, что в конституции Украины ничего не сказано о продлении полномочий президента, то нахождение Владимира Зеленского в качестве главы киевского режима является узурпацией властью. Об этом 7 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«В конституции Украины говорится о том, что в условиях военного положения могут быть продлены полномочия Верховной рады. О продлении полномочий президента ничего не сказано. Есть (на Украине) закон о сути режима военного положения, и там говориться, что в условиях военного положения выборы президента не проводятся. Но там не сказано, что они пролонгируются. Я всё-таки выпускник юридического факультета (ЛГУ) и это очень важно. Это существенная вещь. Если не сказано, значит этого нет. Вот в уголовном кодексе (Украины) есть соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти. И, похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти», — сказал российский лидер.

При этом российский лидер не исключил, что переговоры возможны со спикером Верховной рады. Однако переговорный процесс должен вестись на тех условиях, на которых Россия договаривалась с Украиной в Минске, а затем в Стамбуле в 2022 году, при этом учитывая реалии сегодняшнего дня, подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак выразил мнение, согласно которому из-за проблем с легитимностью у Владимира Зеленского Западу стало легче избавиться от него. Эксперт предполагает, что поэтому политик наверняка станет очень осторожен в высказываниях.

5 июня Путин заявил, что главу киевского режима поменяют, как только Владимир Зеленский сделает всё, чего требуют от него западные страны. В частности, по словам российского лидера, от Киева добиваются снизить призывной возраст на Украине до 18 лет. Путин считает, что на выполнение всех требований понадобится один год.

6 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям» выразил уверенность, что Запад через некоторое время захочет убрать Зеленского с поста главы киевского режима. Представитель Кремля назвал этот факт очевидным.