Лондон, 21 июля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Би-би-си 21 июля допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

AP/TASS Владимир Зеленский

Ранее Зеленский своим указом официально запретил подобные переговоры. В интервью британской радиостанции глава киевского режима сказал, что если Украина получит поддержку своих партнёров, то будет неважно, с какими представителями России разговаривать.

«Если на втором саммите мира будет готов план, если Россия будет готова обговаривать этот план и договариваться об окончании войны, то мы будем готовы говорить с представителями РФ. И без разницы, будет это Путин или не Путин. Какая разница? Если мир будет объединён вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто всё решает в России», — сказал Зеленский.

Также он допустил, что «горячая стадия» военного конфликта закончится до конца 2024 года и по её итогам Украина не вернёт часть территорий, входивших в её состав до 2014 года. Вместе с тем Зеленский предположил, что «сила дипломатии» сможет помочь Киеву вернуть эти территории.

Как передавало ИА Регнум, первый созванный по инициативе Киева саммит по Украине прошёл в июне в швейцарском Бюргенштоке. Представителей России на мероприятии не было, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН. Ещё одно аналогичное мероприятие предполагается провести до конца 2024 года.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал швейцарский саммит попыткой сформулировать ультиматум для России. Он заявил, что российские представители не будут участвовать ни в этих, ни в любых других переговорах, если там попытаются продвигать так называемую «формулу Зеленского», который требовал в том числе передачи Украине регионов, покинувших её состав в 2014 и 2022 годах и вернувшихся в состав России (Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей).

В июне Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли 20 мая. Выборы были отменены из-за введённого в феврале 2022 года военного положения в стране. При этом Конституция Украины не предполагает автоматического «продления» полномочий президента. Легитимной властью на Украине в настоящее время является парламент, отмечал Путин. Прежде чем вести переговоры об урегулировании конфликта, России важно понять, с кем их «можно и нужно» вести для подписания юридически обязывающих документов, подчеркнул глава государства.