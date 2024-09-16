Краснодар, 16 сентября, 2024, 20:17 — ИА Регнум. В Краснодарском крае попытались сжечь дом Дмитрия Тюленева, приёмного отца блогера Дани Милохина, бросив «коктейль Молотова».

Кадр из видео

Как рассказал Тюленев корреспонденту ИА Регнум, инцидент произошёл в ночь на 15 сентября.

«Вчера ночью нам прилетела во двор бутылка с зажигательной смесью — «коктейль Молотова». Загорелись стройматериалы, чуть не загорелся дом. Мы с детьми, поздно приехали, я детей привёз после работы. И всё это увидели, быстро всё потушили, приехали пожарные, потом на месте работала следственная оперативная группа», — сказал он.

Тюленев также рассказал, что утром нашёл во дворе записку, в которой неизвестные предлагали отправить его семью «в ад», а Даню Милохина — на СВО.

«Теперь мы не спим ночью, дежурство ведем по ночам. Дети не ходят в школу у нас, они на домашнем обучении. Я перевёл заранее, когда стали угрозы поступать, потому что я переживаю за детей», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что проживающий в Дубае Даня Милохин не приедет в Россию во время осеннего призыва. В окружении блогера рассказали, что он соскучился по дому, но при этом не хочет проходить срочную службу. По данным источника, увлёкшемуся боксом блогеру предлагали подумать о спортивной роте, но он отказался.

Милохин 8 сентября 2023 года вернулся в Москву из Дубая. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 11 сентября предложила Минобороны отправить блогера в армию. Она пояснила, что так он сможет доказать свою верность России. Уже на следующий день Милохин улетел в Дубай.

Спустя несколько дней молодого человека объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Тюленев рассказал, что к нему приходили из военкомата и попросили дать объяснения по поводу Дани, повестку для сына им никто не вручал.

В апреле 2024 года в беседе с ИА Регнум Тюленев рассказал, что сын хочет вернуться в Россию, несмотря на вероятный призыв в армию, но такой возможности у него пока нет. В мае он сообщил о планах Милохина летом вернуться в Россию.