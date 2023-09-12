Москва, 12 сентября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Блогер Даня Милохин, который недавно вернулся в Россию, улетел в Дубай. Об этом сообщила в своём Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова Блогер Даня Милохин

«Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково. Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, ранее Екатерина Мизулина призвала Минобороны отправить вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина служить в ВС России во время осеннего призыва. По её мнению, служба в армии будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность России.

Ранее стало известно, что Милохин вернулся в Москву из Дубая. 8 сентября он опубликовал фотографии из столицы России на своей странице в соцсетях.

Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил ИА REGNUM, что страна простила бы его сына за антироссийские высказывания и исполнения в эфире гимна Украины, если бы тот организовал концерт в поддержку российских военных, которые защищают Родину в СВО.

Даня Милохин покинул Россию осенью 2022 года, отказавшись от дальнейшего участия в шоу «Ледниковый период», а после попал в черный список российского телевидения. Позже он исполнил гимн Украины в ходе стрима с блогером Артуром Бабичем.