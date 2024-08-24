Москва, 24 августа, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Блогер Даня Милохин, проживающий в Дубае, не приедет в Россию во время осеннего призыва, сообщил 24 августа Telegram-канал Mash.

Кадр из видео

«Приезд в Россию откладывается», — говорится в сообщении.

В окружении блогера рассказали, что Милохин соскучился по дому, но при этом не хочет проходить срочную военную службу в армии. По данным источника, увлёкшемуся боксом блогеру предлагали подумать о спортивной роте, но он отказался.

Приёмный отец Милохина Дмитрий Тюленев подтвердил каналу, что сын скучает по России. По его словам, блогер держится молодцом, занимается боксом и мечтает о спортивной карьере.

Даня Милохин уехал из России осенью 2022 года. Позже он исполнил гимн Украины во время совместного стрима с блогером Артуром Бабичем.

Милохин 8 сентября 2023 года вернулся в Москву из Дубая. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 11 сентября предложила Минобороны отправить блогера в армию. Она пояснила, что так он сможет доказать свою верность России. Уже на следующий день Милохин улетел в Дубай.

Спустя несколько дней молодого человека объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Приёмный отец блогера Тюленев рассказал, что к нему приходили из военкомата и попросили дать объяснения по поводу Дани, повестку для сына им никто не вручал.

В апреле 2024 года в беседе с ИА Регнум отец блогера рассказал, что сын хочет вернуться в Россию, несмотря на вероятный призыв в армию, но такой возможности у него пока нет. В мае Тюленев сообщил о планах Милохина летом вернуться в Россию.