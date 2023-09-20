Москва, 20 сентября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Блогер Даня Милохин на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в России) отреагировал на информацию об объявлении его в розыск по заявлению военкомата.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Даня Милохин

«Теперь страшно», — отреагировал Милохин.

Блогер и музыкант выложил в сторис в социальной сети скрин с текстом новости и своим фото.

Ранее сообщалось, что улетевшего в Дубай блогера объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 11 сентября призвала Минобороны отправить вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина в армию. По её мнению, служба в армии будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность России.

Милохин вернулся в Москву из Дубая. Он опубликовал 8 сентября фотографии из столицы России на своей странице в соцсетях. После призыва отправить Милохина в армию 12 сентября стало известно, что он улетел в Дубай. В 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково.

Блогер покинул Россию осенью 2022 года. Позже он исполнил гимн Украины в ходе стрима с блогером Артуром Бабичем. Приёмный отец Милохина Дмитрий Тюленев заявил ИА REGNUM, что страна простила бы его сына за антироссийские высказывания и исполнение гимна Украины, если бы тот организовал концерт в поддержку российских бойцов.