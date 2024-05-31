Москва, 31 мая, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Российский TikTok-блогер Даня Милохин, который в настоящее время живёт в Дубае, захотел вернуться в Россию. Об этом 31 мая сообщил приёмный отец тиктокера Дмитрий Тюленев.

Кирилл Каллиников/РИА Новости TikTok-блогер Даня Милохин

Мужчина рассказал, что регулярно общается с сыном. По его словам, Милохин собирается приехать в Москву уже этим летом, сообщила «Lenta.ru». Сам блогер на своих трансляциях заворачивается в российский флаг и обещает выходить с ним на каждый свой боксёрский поединок.

По словам приёмного отца Милохина, блогер пообещал приехать домой «очень скоро».

Как сообщало ИА Регнум, Даня Милохин уехал из России осенью 2022 года, бросив шоу «Ледниковый период», где он выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. За этот поступок блогера осудили коллеги, отметив, что он многих подвёл.

Позже он исполнил гимн Украины во время стрима с блогером Артуром Бабичем. Родителям Милохина пришлось извиняться за него. Отец блогера посоветовал ему организовать концерт в поддержку СВО.

Милохин 8 сентября прошлого года вернулся в Москву из Дубая и опубликовал соответствующее фото в соцсетях, а 11 сентября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила Минобороны отправить молодого человека в армию. Она пояснила, что таким образом Даня сможет доказать свою верность и преданность России.

Уже на следующий день Милохин снова улетел в Дубай. Спустя несколько дней его объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. Отец рассказал, что к нему приходили из военкомата ещё до начала призыва и попросили дать объяснения по поводу приёмного сына, повестку для Милохина им никто не вручал. Он рассказал журналистам, что Дане нужно было сняться с учёта перед вылетом за границу, но блогер этого не сделал.

Осенью 2023 года Милохин заявил, что начал заниматься смешанными единоборствами. Тогда же он анонсировал участие в боксёрском поединке, но не назвал имя соперника. В середине блогер нокаутировал 31-летнего индийского тиктокера Аджмала Хана в рамках турнира ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.