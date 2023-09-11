Москва, 11 сентября, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала Минобороны отправить вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина служить в ВС России во время осеннего призыва. Об этом она написала 11 сентября в своём Telegram-канале.

Dmitry Rogulin/Global Look Press Даня Милохин

«Блогер не был ранее призван в ряды Вооружённых сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет», — отметила она.

По её мнению, служба в армии будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность России.

Ранее стало известно, что Милохин вернулся в Москву из Дубая. 8 сентября он опубликовал фотографии из столицы России на своей странице в соцсетях.

Как передавало ИА Регнум, Даня Милохин покинул Россию осенью 2022 года, отказавшись от дальнейшего участия в шоу «Ледниковый период». Позже он исполнил гимн Украины в ходе стрима с блогером Артуром Бабичем.

Позднее в интервью ведущему Эльдару Джарахову он заявил, что сожалеет о потере связей с Россией. Милохин отметил, что проигнорировал совет своего продюсера Ярослава Андреева не разрывать со страной. Блогер также отметил, что столкнулся с безденежьем.