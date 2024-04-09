Москва, 9 апреля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Отец блогера Дани Милохина рассказал ИА Регнум о новой повестке для сына. По его словам, Милохин хочет вернуться в Россию, несмотря на вероятный призыв в армию, но такой возможности у него пока нет.

РИА Новости/Евгений Одиноков Блогер Даня Милохин

9 апреля появилась информация о том, что в TikTok-хаус в Подмосковье, где прописан 22-летний блогер Даня Милохин, направили повестку из военного комиссариата Красногорска. Приёмный отец блогера Дмитрий Тюленев узнал об этом от журналистов.

«Я первый раз слышу об этой повестке. Ничего об этом не знаю. Даня, думаю, тоже ничего не знает. Он сейчас тренируется, готовится к новому бою. Очень хочет домой, несмотря на повестку, но такой возможности пока нет», — объяснил Дмитрий Тюленев.

Даня Милохин уехал из России осенью 2022 года, для этого ему пришлось уйти из шоу «Ледниковый период», где он выступал в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. За этот поступок блогер фактически стал персоной нон грата для российского телевидения. Позже он исполнил гимн Украины во время стрима с блогером Артуром Бабичем. Родителям Милохина пришлось извиняться за сына. Отец блогера посоветовал ему организовать концерт в поддержку СВО.

8 сентября Милохин вернулся в Москву из Дубая и опубликовал соответствующее фото в соцсетях, а 11 сентября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила Минобороны отправить вернувшегося в Россию блогера в армию. Мизулина предположила, что таким образом Даня сможет доказать свою верность и преданность России. Уже на следующий день Милохин снова улетел в Дубай. Спустя несколько дней он был объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. Отец рассказал, что к нему приходили из военкомата ещё до начала призыва и попросили дать объяснения по поводу Дани, повестку для сына им никто не вручал. Он рассказал журналистам, что Дане нужно было сняться с учёта перед вылетом за границу, но блогер этого не сделал.

В середине февраля Даня Милохин нокаутировал 31-летнего индийского тиктокера Аджмала Хана в рамках турнира ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.