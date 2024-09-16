Москва, 16 сентября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Мошенники начали заманивать россиян в поддельные инвестиционные проекты, якобы созданные основателем Telegram Павлом Дуровым. В результате злоумышленники получают доступ к криптокошелькам жертв. Об этом 16 сентября заявил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F. A. С. С. T. Евгений Егоров.

TechCrunch

По его словам, обманчивые заявления обычно обещают бесплатную раздачу криптовалют Toncoin и Notcoin. Так, в Сети под видом новостей от популярных СМИ распространяют информацию о новом проекте Дурова, призванном сделать всех людей финансово независимыми. В текстах уверяют, что именно из-за разработки основатель мессенджера был задержан.

«Привязывая свои криптокошельки к сомнительным сайтам на криптовалютную тематику, можно стать жертвой мошенничества и лишиться денег», — цитирует Егорова «Газета.Ru».

Для доступа к кошелькам россиян преступники используют криптодрейнеры, представляющие собой вредоносное ПО. Оно позволяет быстро вывести с криптокошельков все активы пострадавших. Жертва привязывает на фишинговом сайте своё криптохранилище, даёт разрешение на транзакции, после чего начинается автоматизированный вывод на кошельки мошенников.

Как передавало ИА Регнум, Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. 28 августа прокуратура предъявила основателю Telegram обвинения в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

По итогам судебного заседания основателя Telegram освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере 5 млн евро. В своём первом после задержания заявлении основатель Telegram призвал страны, у которых появились претензии к интернет-платформе, подавать судебный иск против самого сервиса, а не преследовать главу платформы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 6 сентября назвала отвратительными действия французских властей. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что в слова президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии политических мотивов в деле против Дурова трудно поверить.