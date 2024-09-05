Париж, 6 сентября, 2024, 00:36 — ИА Регнум. При появлении у какой-либо страны претензий к интернет-платформе нужно подавать в суд на сервис, а не преследовать главу платформы. Такое заявление сделал 5 сентября основатель Telegram Павел Дуров в своём личном Telegram-канале.

TechCrunch Павел Дуров

«Если какая-либо страна недовольна интернет-сервисом, существующая практика состоит в подаче иска против самого сервиса», — указал Дуров.

По мнению Дурова, ошибочно использовать законы, принятые до появления смартфонов, для преследования гендиректора онлайн-сервиса за преступления, совершённые не им, но иными людьми на платформе, которая находится под его управлением. Такой подход, по мнению Дурова, неверен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что основатель Telegram Павел Дуров сделал первое заявление после своего задержания в парижском аэропорту.

Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. По данным французского телеканала TF1, перед задержанием предприниматель успел забрать свой багаж и пройти в VIP-зал аэропорта в сопровождении помощницы и телохранителя.

28 августа прокуратура предъявила основателю Telegram обвинения в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

По итогам судебного заседания Дурова освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере 5 млн евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, и он обязан дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. Позднее в прокуратуре Парижа уточнили, что Дуров, согласно нормам надзора, обязан проживать по одному адресу. По данным Paris Match, предприниматель до конца недели может вселиться в новое жильё в столице Франции.