Москва, 5 сентября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Трудно поверить в слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в деле против основателя Telegram Павла Дурова нет политики. Об этом 5 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Они убеждают, и Макрон выступал публично, что здесь нет никакой политики. В это очень трудно верится. Линия по захвату любых мало-мальски популярных и значимых информационных ресурсов уже давно проводится», — сказал Лавров в интервью РБК.

Он рассказал, что ещё до украинских событий власти Франции отказывались давать аккредитацию RT и Sputnik, ссылаясь на то, что это якобы не средства массовой информации, а инструменты пропаганды.

Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Позднее его арестовали и предъявили обвинения в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По итогам судебного заседания, которое состоялось 28 августа, Дурова освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере 5 млн евро. Ему запретили покидать территорию Франции и обязали дважды в неделю отмечаться в полицейском участке. В прокуратуре Парижа уточнили, что Дуров, согласно нормам надзора, обязан проживать по одному адресу.

5 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с основателем Telegram не сподвигнет Москву и Париж на какие-либо контакты. Российская сторона готова оказать всю необходимую помощь своему гражданину, добавил представитель Кремля.