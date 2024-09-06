Владивосток, 6 сентября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Власти Франции повели себя отвратительным образом в ситуации с арестом основателя Telegram Павла Дурова. Такое мнение на полях Восточного экономического форума во Владивостоке высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Дипломат подчеркнула, что отвратительно не только то, что французские власти предприняли в отношении Дурова, а то, что они не смогли объяснить произошедшее ни своему населению, ни мировому сообществу.

«Самое отвратительное и трагикомичное в этом то, что они не смогли объяснить действия в отношении Дурова. А почему? Потому что утратили навык всех реально действующих демократических механизмов», ― пояснила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что у властей Франции нет обратной связи со своим населением, они привыкли использовать информтехнологии в пропаганде одной точки зрения.

«Нет уж, пожалуйста, выйдите и объясните, на каких правовых основаниях вы делаете то, что делаете со всеми теми идеалами, которые навязывали в мировом сообществе. Почему вы по аналогичным случаям критиковали другие страны до степени вмешательства в их внутренние дела?» ― поинтересовалась Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. 28 августа прокуратура предъявила основателю Telegram обвинения в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

По итогам судебного заседания основателя Telegram освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере 5 млн евро. По данным Paris Match, предпринимателю запретили покидать страну в течение шести месяцев, а залог, который он обязан внести, разделён на несколько частей. Из этой суммы 1 млн евро выплачивается немедленно, а остальные 4 млн евро разделены на восемь равных ежемесячных платежей.

5 сентября Дуров впервые после задержания во Франции сделал заявление. Он, в частности, призвал страны, у которых появились претензии к интернет-платформе, подавать судебный иск против самого сервиса, а не преследовать главу платформы.

Также основатель Telegram заявил, что поставил перед собой личную цель добиться решения проблем, позволивших преступникам злоупотреблять платформой.

Дуров также заявил, что французская полиция допрашивала его в течение четырёх дней. По его словам, претензии со стороны французской полиции, заявившей о его личной ответственности за незаконное использование Telegram третьими лицами, стали неожиданностью.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что трудно поверить в слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в деле против основателя Telegram нет политики. По его словам, линия по захвату любых мало-мальски популярных и значимых информационных ресурсов проводится уже давно.