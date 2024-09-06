Захарова назвала самое отвратительное в ситуации вокруг ареста Дурова
Захарова назвала трагикомичным отсутствие объяснений Парижем ареста Дурова
Владивосток, 6 сентября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Власти Франции повели себя отвратительным образом в ситуации с арестом основателя Telegram Павла Дурова. Такое мнение на полях Восточного экономического форума во Владивостоке высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что отвратительно не только то, что французские власти предприняли в отношении Дурова, а то, что они не смогли объяснить произошедшее ни своему населению, ни мировому сообществу.
«Самое отвратительное и трагикомичное в этом то, что они не смогли объяснить действия в отношении Дурова. А почему? Потому что утратили навык всех реально действующих демократических механизмов», ― пояснила Захарова.
Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что у властей Франции нет обратной связи со своим населением, они привыкли использовать информтехнологии в пропаганде одной точки зрения.
«Нет уж, пожалуйста, выйдите и объясните, на каких правовых основаниях вы делаете то, что делаете со всеми теми идеалами, которые навязывали в мировом сообществе. Почему вы по аналогичным случаям критиковали другие страны до степени вмешательства в их внутренние дела?» ― поинтересовалась Захарова.
Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. 28 августа прокуратура предъявила основателю Telegram обвинения в десяти уголовных преступлениях, по которым ему грозит до десяти лет тюремного заключения.
По итогам судебного заседания основателя Telegram освободили из-под стражи под надзор с залогом в размере 5 млн евро. По данным Paris Match, предпринимателю запретили покидать страну в течение шести месяцев, а залог, который он обязан внести, разделён на несколько частей. Из этой суммы 1 млн евро выплачивается немедленно, а остальные 4 млн евро разделены на восемь равных ежемесячных платежей.
5 сентября Дуров впервые после задержания во Франции сделал заявление. Он, в частности, призвал страны, у которых появились претензии к интернет-платформе, подавать судебный иск против самого сервиса, а не преследовать главу платформы.
Также основатель Telegram заявил, что поставил перед собой личную цель добиться решения проблем, позволивших преступникам злоупотреблять платформой.
Дуров также заявил, что французская полиция допрашивала его в течение четырёх дней. По его словам, претензии со стороны французской полиции, заявившей о его личной ответственности за незаконное использование Telegram третьими лицами, стали неожиданностью.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что трудно поверить в слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в деле против основателя Telegram нет политики. По его словам, линия по захвату любых мало-мальски популярных и значимых информационных ресурсов проводится уже давно.