Москва, 16 сентября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Второе покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа поможет ему перехватить инициативу в предвыборной гонке у конкурента от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом 16 сентября заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Ron Sachs — CNP for NY Post/Global Look Press

Эксперт напомнил, что первое покушение на Трампа уже позволило ему улучшить имидж, так как он начал ассоциировался с убитым в 1963 году 35-м американским президентом Джоном Кеннеди. Вторая попытка убить кандидата от республиканцев «застолбит» за ним этот образ.

Дудаков также указал на то, что после недавних дебатов между претендентами на пост президента популярность Харрис подросла.

«Я допускаю, что сейчас Трамп постарается перехватить инициативу и сделает так, чтобы все забыли про дебаты и обсуждали всплеск политического насилия в США и попытки недругов Трампа вывести его из президентской гонки нелегитимным путём», — процитировала политолога Lenta.ru.

По мнению Дудакова, смещение фокуса внимания избирателей на попытки устранить Трампа поможет ему.

Как передавало ИА Регнум, ФБР 15 сентября заявило, что в Трампа стреляли, когда он играл в гольф в клубе Trump International Golf в Уэст-Палм-Бич. Правоохранители задержали по подозрению в попытке убить политика Райана Уэсли Рута.

После этого букмекеры в США повысили шансы на победу Трампа в президентских выборах, назначенных на 5 ноября. Вероятность его избрания оценили на один процентный пункт выше, чем у Харрис.

Стало известно, что Рут посещал Украину, а также вербовал наёмников для ВСУ. Он также выступал за максимально возможную военную помощь киевскому режиму. Подозреваемый в покушении также снялся в видеоролике в поддержку украинского националистического формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).